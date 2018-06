Trump und Putin planen angeblich Treffen im Juli

Die Planungen seien noch nicht abgeschlossen. Das Weiße Haus wollte die Informationen am Mittwochabend (Ortszeit) nicht kommentieren. Über den Ort des Gipfels wurden keine Angaben gemacht. Laut früheren Medienberichten ist auch Wien als möglicher Austragungsort im Gespräch.

Auch Russland will ein mögliches Treffen weiterhin nicht bestätigen. „Wir werden nicht auf Gerüchte reagieren”, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in Moskau. Es sei bekannt, dass Russland bereit für den Dialog sei, sagte der Chefdiplomat der Agentur Tass zufolge.

Sollte es zu einem Gipfel kommen, würde Moskau dies rechtzeitig bekanntgeben. Demnächst werde Trumps Sicherheitsberater John Bolton zu Gesprächen in Russland erwartet, teilte der Kreml mit.

Das Verhältnis zwischen den USA und Russland ist wegen mehrerer Streitthemen sehr angespannt. Bisher haben sich beide seit dem Amtsantritt von Trump 2016 nur am Rande von Gipfeltreffen persönlich gesprochen; die Staatschefs telefonieren jedoch nach offiziellen Angaben regelmäßig miteinander.

Trump und Putin sind einander beim G-20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 begegnet. Trump, gegen dessen Umfeld wegen etwaiger Absprachen mit Russland im US-Wahlkampf ermittelt wird, hatte zuletzt vorgeschlagen, Russland wieder in den Kreis der führenden Industrienationen aufzunehmen. Russland war 2014 nach zwölfjähriger Vollmitgliedschaft wegen der Annexion der ukrainischen Krim aus der damaligen G-8-Gruppe ausgeschlossen worden

apa