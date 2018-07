UNO-Chef „zutiefst besorgt“ über Gewalt-Eskalation im Gazastreifen

„Jede weitere Eskalation wird die Leben von Palästinensern und Israelis gefährden und die humanitäre Katastrophe in Gaza weiter vertiefen“, so Guterres weiter. Israels Luftwaffe hatte Freitagabend rund 60 Ziele in dem Küstenstreifen bombardiert, nachdem militante Palästinenser an der Gaza-Grenze einen israelischen Soldaten erschossen hatten. Danach verkündete die im Gazastreifen herrschende Hamas unter Vermittlung Ägyptens und der Vereinten Nationen eine Feuerpause.

Am Samstag beschoss die israelische Armee einen Militärposten der Hamas im Gazastreifen, nachdem eine Gruppe Palästinenser den Grenzzaun nach Israel durchbrochen hatte. Die Gruppe sei wenig später in den Gazastreifen zurückgekehrt, teilte die israelische Armee mit.

apa/dpa