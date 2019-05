Verluste für regierende Tories bei britischen Regionalwahlen

Labour lag demnach bei 689 Sitzen (Minus 57) in Führung, während die Konservativen auf 627 Sitze (Minus 185) absackten. Die Liberaldemokraten kamen auf 258 Sitze (Plus 127), die Grünen auf 22 (Plus 18). Unabhängige Kandidaten legten auf 163 (Plus 112) zu.

Die europaskeptische „United Kingdom Independence Party” (UKIP) musste insgesamt auch Federn lassen (10 Sitze, um 25 weniger als bisher), was aber daran lag, dass sie in vielen Gemeinden nicht mehr antrat. In einigen europaskeptischen Labour-Hochburgen konnte sie indes der Oppositionspartei massiv Stimmen wegnehmen. So konnte UKIP den Stadtbezirk Redhill der nordöstlichen Stadt Sunderland mit 41 Prozent (plus 18 Prozentpunkte) von Labour (38 Prozent, minus 25 Prozentpunkte) erobern. In europafreundlicheren Gemeinden gab es dramatische Verschiebungen in Richtung der Grünen.

Erwartungen: Schlecht, aber nicht so schlecht

Allerdings konnte Labour auch von der Schwäche der Tories profitieren und etwa die letzte konservative Hochburg in Nordwestengland, Trafford, erobern. Dies wurde von Beobachtern als gutes Omen für das Abschneiden der Oppositionspartei bei der nächsten Unterhauswahl gedeutet.

Die Tories, die zunächst auf ein glimpfliches Ergebnis gehofft hatten, mussten massive Verluste hinnehmen. „Wir haben ein schlechtes Ergebnis erwartet, aber nicht ein so schlechtes”, sagte der abgewählte konservative Gemeindechef von Bath, Tim Warren, der BBC. „Die Leute auf der Straße haben uns gesagt, dass man den Konservativen wegen des Brexit nicht mehr vertrauen kann”, sagte er zur Begründung.

apa