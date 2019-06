Zuzana Caputova wird neue Präsidentin der Slowakei

Erstmals steht damit eine Frau in Österreichs Nachbarland an der Staatsspitze. Die 45-Jährige Umweltaktivistin hatte Ende März in der Stichwahl einen klaren Sieg gegen den von den regierenden Sozialdemokraten nominierten EU-Kommissar Maros Sefcovic gefeiert.

Caputova konnte viele Wähler gewinnen, die nach dem Mord an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak und den darauffolgenden Enthüllungen über die Verstrickung von Politik und Mafia das Vertrauen verloren hatten. Als Staatsoberhaupt will sie wie ihr parteiloser Vorgänger Andrej Kiska nach eigenem Bekunden eine „klar pro-europäische Position” vertreten. Ihre erste Auslandsreise wird Caputova am Donnerstag nach Prag führen.

