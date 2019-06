Sterzinger Laternenparties

Laternenparty in Sterzing - Bild: TV Sterzing

Laternenparty in Sterzing - Bild: TV Sterzing

It’s partytime! Im Schein unzähliger Laternen verwandelt sich die Sterzinger Innenstadt an sechs Sommerabenden vom 10. Juli bis zum 21. August zu einer richtigen Festmeile. Livebands spielen in den lauschigen Gassen, Volkstanzgruppe führen alte Tänze vor.

Köstlichkeiten aus der Tiroler Bauernküche sorgen für besondere Gaumenfreuden, heimische Handwerker bieten ihre schönsten Produkte feil. Die Laternenparties, ursprünglich als Alternative zum einst großen Stadtfest geplant, haben sich mittlerweile zu einem Highlight in den Sommermonaten etabliert und begeistern sowohl Einheimische als Gäste gleichermaßen.

Ganz Sterzing ist auf den Beinen, bis um 23.00 Uhr das Licht ausgeht.

Termine:

10. Juli 2019

17. Juli 2019

24. Juli 2019

31. Juli 2019

07. August 2019

21. August 2019

Weitere Infos unter www.sterzing.com

