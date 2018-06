270 Tonnen schwerer Monster-Truck auf der A22

Wer am Dienstagabend von 22 Uhr bis 3 Uhr am Mittwoch Morgen unterwegs war, hat sich vielleicht gewundert, als er den Monster-Truck gesehen oder überholt hatte: Das außergewöhnliche Fahrzeug hat spezielle Sicherheitsvorkehrungen des Personals der Brennerautobahn A22 in Anspruch genommen, als es den Abschnitt von Trient nach Brixen zurückgelegt hat. Dabei war es nur Teil 2 der Strecke, die das Fahrzeug zurücklegen musste. Der 270 Tonnen schwere Laster erreichte von Schwanau in Baden-Württemberg kommend den Hafen von Marghera (VE). Am Montagabend startete das Fahrzeug dann von der Mautstelle Mantua Süd aus in Richtung Norden.

Der Kopf alleine wiegt 150 Tonnen und hat einen Durchmesser von 7 Metern. Das Fahrzeug misst 47 Meter und wird von 24 Rädern getragen. Die Räder sind an ein spezielles hydraulisches System gekoppelt, das die Last von insgesamt 270 Tonnen gleichmäßig verteilt.

„Es war ein komplexes Unterfangen, das einen genauen Plan vorausgesetzt hat, wann und wie man einen Sondertransport mit diesen Ausmaßen durchfahren lässt. Verkehrsbehinderungen sollten weitgehend vermieden werden, zum Beispiel bei Bozen Nord, wo viele Tunnel und Überführungen sind. Wir sind sehr zufrieden, wie alles abgelaufen ist“, fasst der Technische Direktor der Brennerautobahn, Carlo Costa.

stol