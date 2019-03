Altersbetreuung wird zur sozialen Hürde

Das Buhlen um Pflegepersonal wird zu einem starken Konkurrenzkampf auch über die Grenzen hinaus entwickeln – das berichtet „Südtirol Heute“ in einem Videobeitrag.

In Südtirol leben rund 20.000 pflegebedürftige Senioren, 4500 davon werden in einer Einrichtung versorgt. Um die Qualität in den Pflegeeinrichtungen weiterhin zu gewährleisten, brauche es Nachwuchspersonal – und genau darin liegt das Problem.

Denn in den bevorstehenden Jahren wird Südtirol rund 2000 Pflegekräfte zusätzlich brauchen – in Nordtirol sind es sogar 3000. Dabei gibt es eine große Palette an Pflegeangeboten: Nur ein Bett in einer Einrichtung reicht schon längst nicht mehr.

stol