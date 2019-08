Berufs-WM: Südtiroler wollen Titel und Medaillen

Am Donnerstagabend findet die offizielle Eröffnung der WorldSkills in Kasan im Südwesten Russlands statt.

Bereits am Mittwoch durften die WorldSkills-Kandidaten ihre Arbeitsplätze für die Wettkämpfe begutachten und einrichten. Die Spannung stieg besonders, als sie die Materialien zum ersten Mal sahen, die ihnen für die Aufgaben zur Verfügung stehen. Konzentriert und sehr bedacht haben die 15 Teilnehmer, die für das Team Italy antreten, ihre Arbeitsplätze eingerichtet.

„Das sind entscheidende Vorbereitungen, schließlich müssen die Kandidaten die Werkzeuge und Geräte so positionieren, damit sie schnell und strukturiert arbeiten können“, unterstreicht Thomas Pardeller, technischer Delegierter für WorldSkills Italy.

Aufregung steigt

Einer der schwersten Wettbewerbe soll bei den heurigen WorldSkills jener der Floristen sein. Die größte Herausforderung ist es dabei mit frischen Materialien zu arbeiten. Die Konkurrenz soll zudem ziemlich stark sein.

Die Floristin Lisa Hilpold, die in dieser Kategorie für Italien antritt, ist positiv gestimmt: „Die Spannung steigt. Ich bin von Tag zu Tag aufgeregter. Bisher hatte ich bereits die Gelegenheit, mich mit einigen meiner Konkurrenten auszutauschen. Mit der Auswahl der Materialien bin ich im Allgemeinen zufrieden. Ich versuche in den nächsten Tagen, vor allem mein Ziel im Auge zu behalten und mich mit meiner ganzen Energie auf dieses zu konzentrieren.“

Zimmerer-Kandidat Matthias Grunser kennt seine Konkurrenten bereits: „Die meisten anderen Kandidaten habe ich bei den Euroskills kennengelernt. Damals hatte ich die Gelegenheit zu sehen, wie sie arbeiten. Auch habe ich mich mit ihnen ausgetauscht. Bei der Einrichtung der Werkstätte war ich mit der Qualität des Holzes sehr zufrieden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.“

Laura Canevotti geht für die Schönheitspfleger ins Rennen. Sie hat gemeinsam mit ihrer Expertin die letzten wichtigen Handgriffe besprochen: „Der gestrige Tag ist sehr gut gelaufen. Ich habe noch viele Informationen erhalten und somit meine letzten Zweifel beseitigen können. Nachdem ich gestern den Standort und die Materialien gesehen habe, bin ich viel ruhiger. Aber natürlich bleibt immer noch ein Rest von Aufregung.“

Live-Stream im Internet

Am Freitag startet der erste Wettkampftag um 10 Uhr Ortszeit in Kasan (9 Uhr in Südtirol). Die Wettbewerbe sowie die Eröffnungs- und Schlussfeier werden via Live-Stream auf der Internetseite https://worldskills2019.com/en/get-involved/streaming-schedule/ übertragen.

