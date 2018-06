Bodenleger setzen weiter auf Kompetenz und Qualität

Mitglieder des Qualitätssiegels „Bodenleger Südtirol“ haben sich vor Kurzem in Bozen getroffen. Werner Perkmann, Obmann der Bodenleger im lvh, führte durch die Veranstaltung. Die Teilnehmer blickten auf zahlreiche Initiativen zurück, die in den vergangenen Jahren dazu beigetragen haben, das Qualitätssiegel bei den Kunden zu etablieren. Für das kommende Jahr wurde die Teilnahme an der Wohnbauinformationsmesse angekündigt.

Eine wichtige Aufgabe der Bodenleger bestehe darin, Kunden Tipps zu den verschiedenen Bodenbelägen zu geben, betonte Perkmann. Das Qualitätssiegel „Bodenleger Südtirol“ steht seit zwei Jahren für tadellose handwerkliche Arbeit, Kompetenz und Verlässlichkeit. Betriebe müssen strenge Kriterien erfüllen, um das Siegel zu erhalten.

stol