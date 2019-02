Dürrezeit bei Südtiroler Floristen

Blumen bereiten nicht mehr nur am Valentinstag Freude - sie sind Ausdruck für jeden Anlass. - Foto: STHeute

Blumen bereiten nicht mehr nur am Valentinstag Freude. Floristen sind viel mehr auch Dekorateure für jeden Anlass geworden. Das geht von Hochzeiten über Firmenfeiern, bis hin zu Trauergottesdiensten, zeigt der Beitrag der Sendung „Südtirol Heute“ auf.

An der Fachschule Laimburg sitzen nur 19 junge Südtirolerinnen, die Floristinnen werden wollen. Das liegt aber nicht an mangelndem Interesse, sondern viel mehr an der Tatsache, dass Betriebe keine Lehrlinge mehr anstellen wollen.

stol