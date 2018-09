Expertenrunde zu Digitalisierung in Südtirol

Eröffnet wurde das 10. Global Forum Südtirol durch einen Impulsvortrag von Roland Psenner, dem Präsidenten der „Eurac Research“, sowie durch Christian Girardi, dem Gründer und Organisator des „Global Forum Südtirol“. Es folgten weitere Vorträge. Unter anderem referierte der estnische Digitalminister Taavi Kotka.

Kota ist der erste Digitalminister Estlands, welches als Modellstaat in puncto Digitalisierung gilt. Er sprach über die Erfolgsgeschichte des digitalen Wunderlandes Estland und zeigte auf, welche strategischen Weichenstellungen auf dem Weg zu einer digitalen Gesellschaft entscheidend sind, in der Vertrauen in digitale Technologien anstatt Angst und Unsicherheit herrscht.

Auch die über 300 Teilnehmer konnten sich an der Debatte beteiligen. Die Veranstaltung wurde von der gebürtigen Völserin Esther Mitterstieler, Chefredakteurin bei „News“ in Wien, moderiert.

stol