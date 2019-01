Firmengebäude: Futuristisch mit Wohlfühl-Atmosphäre

Flexibel sei es, das Gebäude, in dem das insgesamt rund 9000 Mitarbeiter schwere Unternehmen Markas in Bozen untergebracht ist. Schließlich wisse man nicht wie sich die Wirtschaft allgemein entwickle und in welche Richtung die Branche selbst ginge, erklärt Christoph Kasslatter, Geschäftsführer von Markas in Bozen.

Ortwechsel: Brixen Süd. Duka, ein Hersteller für Duschkabinen stellt mit seinen 300 Mitarbeitern auf 3 Hektar täglich 1000 Duschkabinen her. Das Firmengebäude in Brixen Süd, gleich neben der Autobahn, ist nicht zu übersehen.

