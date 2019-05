Gewerkschaften fordern höhere Gehälter

Bezogen auf die Lage der Arbeitnehmer in Südtirol: An welchen Stellschrauben muss konkret gedreht werden, damit mehr Netto vom Brutto übrig bleibt?

Das größte Problem ist: Die Steuer auf Arbeit ist zu hoch. Das ist aber ein Thema auf italienischer Ebene. Wir in Südtirol können bei den regionalen Steuern etwas machen – also der IRAP und der regionalen IRPEF. Die IRAP für die Betriebe wurde in den vergangenen Jahren stark reduziert – da reden wir von über 100 Millionen Euro Steuererleichterung für die Wirtschaft. Wir haben immer wieder gefordert, dass man einen Teil davon den Arbeitnehmern weitergeben müsste. Das ist zum Teil passiert. In größeren Betrieben ist es gelungen, entsprechende Betriebsabkommen abzuschließen. In kleineren Betrieben – etwa im Handelssektor oder im Handwerk – gelingt es aber einfach nicht, territoriale Verträge abzuschließen. Und was den öffentlichen Dienst betrifft – also den Arbeitgeber Land – hatte man ursprünglich sogar nur zwei Millionen Euro im Haushalt vorgesehen, was völlig inakzeptabel ist.

Z/ch