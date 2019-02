Handelskammer: Crowdfunding für Start-ups und KMUs

Eine Hürde bei der Innovationsfähigkeit von Unternehmen – und insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) – ist die Verfügbarkeit von Kapital, um innovative Ideen und Projekte zur Marktreife voranzutreiben und diese dann zu kommerzialisieren.

In jüngster Zeit nutzen KMU und Start-ups neben den herkömmlichen Finanzierungsmöglichkeiten wie Banken, privaten Investoren oder Venture-Capital-Firmen vermehrt auch die Möglichkeit, über Online-Communities Geld zu akquirieren. Diese neue Form der Kapitalbeschaffung nennt sich „Crowdfunding“ und erlaubt es Unternehmen, einen direkten Aufruf über das Internet an die Öffentlichkeit, die „Crowd“, zu starten, um so genügend Geld für ihre innovativen Vorhaben zu beschaffen. Entweder die Unterstützer spenden das Geld oder sie bekommen für ihren Beitrag eine vorab definierte Gegenleistung.

Beim von der Handelskammer Bozen am Donnerstag organisierten Treffen wurden die Interessierten umfassend über die alternativen Finanzierungsformen zum herkömmlichen Bankkredit informiert und die besten verfügbaren Möglichkeiten wurden vorgestellt. Die Veranstaltung richtete sich an die Südtiroler Unternehmen, mit dem Ziel die Funktionsweise des „Crowdfunding“ und weiterer Finanzierungsinstrumente zu veranschaulichen sowie den Austausch mit den anwesenden Vortragenden anzuregen.

Der Handelskammer Bozen ist es ein Anliegen, die Unternehmer auch über alternative Finanzierungsmöglichkeiten umfassend zu informieren. Luca Filippi, Vizegeneralsekretär der Handelskammer Bozen, betonte die Bedeutung dieser Finanzierungsmöglichkeiten besonders für kleinere Unternehmen: „Crowdfunding ermöglicht es Klein- und Mittelbetrieben, neue Ideen zu verwirklichen, zu denen ihnen auf traditionellem Wege oft die finanziellen Mittel fehlen.“

stol