Jubiläumsfeier für die Mitarbeiter von Röchling in Leifers

Die Ehrung der Jubiliare wurde von den Generaldirektoren Mirco Brusco, Luca Guella, Renzo Magnabosco und der HR Direktorin Tamara Tonioni, die das fleißige Engagement dieser Mitarbeiter dankbar würdigte. Für Emotionen sorgte eine Mitarbeiterin, die mit ihrem jungen Sohn in den Armen feierte.

Pagliarin Laura mit 40 Dienstjahren bei der Firma. Pircher Thomas, Kral Walter, Leonardi Vittorio und Di Pauli Ferdinand feierten das 25. Jubiläum.

10 Jahre sind Marocco Cristiana, Rouhayem/Bussolaro Paula, Hossain Faruk, Yaqub Anjua Tariq, Banceanu Ramona, El Jamhari Abdellah, Farhat Ahmed, Maschler Martin, Meran Simon, Stegher Paolo, Messoudi Mustapha, Reluga Anna Maria, Talukder Anam, Fracasso Heloisa Helena, Maalem Abderrazek, Bernardi Giovanna und De Marco Elisabetta bei Röchling tätig.

Röchling Automotive beschäftigt am Standort Leifers mehr als 1100 Mitarbeiter. Über 100 Mitarbeiter entwickeln im Technical Center Leifers, dem großen Engineering-, Forschungs- und Entwicklungszentrum, System- und Produktlösungen in den Bereichen Aerodynamics, Propulsion und New Mobility für die weltweit größten Automobilhersteller.

stol