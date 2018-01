Landesinnungsmeister der Bäcker bestätigt

Innungsmeister Trenker gibt in seiner ersten Stellungnahme klare Ziele vor: „In den nächsten vier Jahren möchten wir mehr als bisher das lokale Bäckerhandwerk in all seinen Facetten stärken. Wir wollen entschieden gegen eine Entfremdung und Verlagerung des Bäckerhandwerkes ins billige Ausland eintreten. Wir wollen unser Image verbessern, den Nachwuchs fördern, die Bevölkerung sensibilisieren, die Qualität der Produkte weiter verbessern, dem lokalen Bäcker mehr Freiraum zur freien Entfaltung geben und Traditionsprodukte aus Südtirol vor Nachahmung gesetzlich schützen.“

- Foto: hds

Die stellvertretenden Landesinnungsmeister sind der neu gewählte Hannes Schwienbacher aus St. Walburg/Ulten und Sandro Pellegrini aus Bozen, der in seiner Funktion bestätigt wurde. Dem neuen Landesvorstand der Bäcker gehören weiters Andreas Fleckinger aus Sterzing, Siegfried Gasser aus Lüsen und Stefanie Torggler Alberti aus Brixen für den Bezirk Eisacktal/Wipptal, Gregor Weissensteiner aus Mölten, Johannes Tratter aus Tiers und Horst Tschaikner aus Eppan für den Bezirk Bozen und Umgebung, Peter Schuster aus Mals und Martin Psenner aus Naturns für den Bezirk Vinschgau, Hanspeter Zöggeler aus Tisens für den Bezirk Meran/Burggrafenamt und Peter Mutschlechner aus Enneberg für den Bezirk Pustertal an. Weiters wurden Jürgen Pfitscher aus Bozen und Joachim Tauber aus Algund in den Landesvorstand kooptiert.

Mit über 110 Bäckereien in Südtirol spielen die Bäcker aufgrund der flächendeckenden Präsenz in allen Orten und Tälern vor allem für die Sicherung der Nahversorgung und für die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Lehrstellen vor Ort eine entscheidende Rolle.

