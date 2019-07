Langer Einkaufsabend in Bozen

Am 5. Juli bleiben die Geschäfte in Bozen bis 22 Uhr geöffnet. - Foto: shutterstock

Laut Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds) sei die alljährliche Veranstaltung nicht nur ein reiner Shoppingabend, sondern eine tolle Gelegenheit, die Innenstadt auf eine neue Art und Weise und vor allem zu einer anderen Uhrzeit zu erleben.

Der lange Einkaufsabend biete in den Sommermonaten eine tolle Gelegenheit durch die Stadt zu bummeln oder den Abend in den Bozner Gastbetrieben ausklingen zu lassen. Die Besucher können im Parkhaus Lauben am Bahnhofsplatz gratis von 19 bis 22 Uhr parken.

