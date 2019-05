Neuer Verwaltungsrat der Therme Meran

Dieses und das vergangene Jahr standen ganz im Zeichen der qualitativen Verbesserung: Es wurden neue Ruheräume in einem attraktiven Glaskubus-Zubau verwirklicht sowie der Saunabereich erweiterter und erneuert.

Der neue Präsident Stefan Thurin hat sein Amt von Andreas Cappello übernommen, dessen Funktion aufgrund der Mandatsbeschränkung ausgelaufen ist. Vizepräsident ist Karl Martinelli, die weiteren Verwaltungsratsmitglieder sind Sonja Pircher, Irene Pechlaner und Alfred Strohmer.

Der neue Präsident Stefan Thurin, Jahrgang 1961, ist Rechtsanwalt in Meran und will sein Mandat in den nächsten Jahren mit viel Engagement und in enger Zusammenarbeit mit Direktorin Adelheid Stifter gestalten.

