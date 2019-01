Sprachkenntnisse mit gezielten Maßnahmen verbessern

Gute Sprachkenntnisse der Mitarbeiter verbessern die Geschäftschancen für Unternehmen und stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit. Den Mitarbeiter selbst ermöglichen sie den Zugang zu besseren Jobs und stärken die persönlichen Kompetenzen.

Außerdem sind sprachliche Fähigkeiten eine kulturelle Bereicherung und erleichtern die Kommunikation in einem mehrsprachigen Umfeld. Geht es nach den Sozialpartnern, so braucht es einen Mix an Maßnahmen, um die Sprachkenntnisse bei jungen Menschen zu verbessern.

Die Maßnahmen

Mehrsprachigkeit muss bereits im Kindergarten beginnen und dann in der Schule ausgebaut werden. Die Weiterbildung der Lehrer muss außerdem an die Bedürfnisse des mehrsprachigen Unterrichts angepasst werden. Zudem braucht es eine Anpassung des Lehrmaterials.

Das Thema Mehrsprachigkeit braucht eine sachliche und wissenschaftliche Herangehensweise. Zudem braucht es eine regelmäßige Evaluierung der Sprachkenntnisse und Ableitung von Folgemaßnahmen.

stol