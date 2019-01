Südtirols Tourismus läuft auf Schienen

„Wie komme ich hin?” – Das ist eine der ersten Fragen, wenn man einen Urlaub plant. Damit die Antwort darauf im Einklang mit den Werten der Authentizität und Nachhaltigkeit ist, für welche die Destination Südtirol steht, hat IDM eine Zusammenarbeit mit DB-ÖBB und DB Italia gestartet.

Ziel der Initiative ist es, Gäste aus dem restlichen Italien, aus Österreich und Deutschland über die Möglichkeiten zu informieren, wie man Südtirol per Fernzug erreichen und sich dann im Urlaubsland selbst mit den „Öffis“ bewegen kann.

Ökologischer Fußabdruck des Urlaubers wird kleiner

Durch die Anreise mit dem Zug verringern sich Verkehrsaufkommen und Staus, der ökologische Fußabdruck des Urlaubers wird kleiner – so die Intention hinter dieser Initiative von IDM: „Die Kooperation mit DB-ÖBB und DB Italia ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, mit denen wir den Tourismus in Südtirol nachhaltiger gestalten möchten. Wir haben bereits im Advent eine Kampagne gestartet, um die Reise zu den Christkindlmärkten per Zug zu bewerben. (…)“, sagt IDM-Präsident Hansi Pichler.

Auch in Zeitschriften Verweise auf öffentliche Verkehrsmittel

Um noch bessere Ergebnisse zu erzielen, wird die Kommunikation zur „grünen“ Anreise bereits frühzeitig bei den Gästen deponiert: In Zeitungen und Zeitschriften wie Focus oder im deutschen Merian erscheinen insgesamt 33 Artikel über Urlaubserlebnisse der kommenden Monate in Südtirol.

In diesen Artikeln sind auch Informationen enthalten, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und sich im Land selbst nachhaltig bewegen kann.

Das Thema nachhaltige Mobilität wird auch ausführlich auf den 10 Landingpages der Themenkampagnen von IDM dargestellt, auf die Interessierte geleitet werden, wenn sie einen der Online-Werbebanner für die Destination Südtirol anklicken.

Wer mit dem Zug nach Südtirol reist und dort den öffentlichen Nahverkehr nutzen möchte, dem stehen gleich mehrere Vorteile offen, nämlich auf die zahlreichen günstigen Angebote der Eisenbahngesellschaften zurückgreifen, eine der verschiedenen Mobilcards kaufen oder die Gästekarte verwenden.

