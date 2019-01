Tripadvisor-Awards: Südtiroler Hotels punkten

Wenn von Tripadvisor die Rede ist, spricht man von der mittlerweile klaren Nummer 1 bei Reisebewertungen. Nach eigenen Angaben verzeichnet das Portal monatlich über 450 Millionen Besucher und insgesamt mehr als 661 Millionen Bewertungen zu 7,7 Millionen Unterkünften, Restaurants und Sehenswürdigkeiten.

5-Sterne-Chaletdorf „San Luis“ in Hafling auf weltweit 3. Platz

Bei Tripadvisor werden nicht nur die Qualität der Bewertungen berücksichtigt, sondern auch die Anzahl und die Aktualität. Gut lachen haben all jene, die bei den „Travellers' Choice Awards“ die vorderen Ränge belegen. Dazu zählt in diesem Jahr das 5-Sterne-Chaletdorf „San Luis“ in Hafling, das zum drittbesten aller gelisteten Hotels Italiens gekürt wurde. Bei einer Anzahl von 472 Bewertungen kommt das „San Luis“ auf 93 Prozent „ausgezeichnet“ (die Höchstnote).

In der Kategorie „Familienhotels“ lässt wie schon in den Jahren zuvor das Hotel „Cavallino Bianco“ in St. Ulrich/Gröden die Konkurrenz italienweit hinter sich.

Bei den „Travellers' Choice Awards 2019“ schafft es das 5-Sterne-Hotel „Monika“ in Sexten auf Platz 7 italienweit in der Kategorie „Luxushotels“.

Gut schneiden zudem – immer auf gesamtstaatlicher Ebene – folgende Südtiroler Betriebe ab: Hotel „Laurin“ in Wolkenstein (13. Platz, Kategorie „Kleine Hotels“), Hotel „Quelle“ in Gsies (14. Platz, „Luxus“), „Alpina Dolomites“ auf der Seiser Alm (17. Platz, „Luxus“), das Garni „Crepaz“ in Wolkenstein (19. Platz, „Schnäppchen“), Hotel „Preidlhof“ in Naturns (11. Platz, „Romantik“), Hotel „Miramonti“ in Hafling (21. Platz, „Romantik“) und Familyhotel „Sonnwies“ in Lüsen (18. Platz, „Familienhotels“).

Die 2 besten Hotels weltweit – in Costa Rica und Riccione

Die weltbesten Hotels in der allgemeinen Kategorie kommen allesamt nicht aus Südtirol. Auf dem 1. Platz landet das Hotel „Tulemar“ in Costa Rica, dahinter belegt das Hotel „Belvedere“ in Riccione sensationell den 2. Rang, vor dem „Viroths“ Hotel in Kambodscha.

Die Gewinner der Awards werden aufgrund des Feedbacks von Millionen von Tripadvisor-Nutzern weltweit ausgewählt.

D/hil