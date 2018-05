Umweltgelder aus Wasserkraft: 160 Millionen Euro in 9 Jahren

„Südtirol ist, gemeinsam mit dem Trentino, die einzige Region in Italien, in der E-Werksbetreiber Umweltgelder entrichten müssen. Diese sind für den Ausgleich von Umweltbelastungen, die den Ufergemeinden durch Kraftwerk und Ableitungen entstehen, sowie für eine nachhaltige Entwicklung vorgesehen“, erklärte Umweltlandesrat Richard Theiner im Rahmen der Pressekonferenz am Kraftwerk St. Florian in Neumarkt.

Zur Zahlung von Umweltgeldern sind Betreiber von großen E-Werken (mit einer jährlichen mittleren Nennleistung von über 3000 kW) sowie – seit 2015 – auch jene von mittleren E-Werken (220-3000 kW) verpflichtet. „Mit der Einführung der Umweltgelder, zunächst für die großen, dann für die mittleren Kraftwerke, wurde eine neue Ära in der hydroelektrischen Bewirtschaftung unserer Fließgewässer eingeleitet“, so auch Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Damit konnten wir eine gerechtere Abgeltung für die Nutzung öffentlicher Gewässer und somit eine stärkere Berücksichtigung des öffentlichen Interesses erreichen.“

Investition in eine nachhaltige Entwicklung

Von den 16 Großkraftwerken im Land sind bisher über drei Dreijahrespläne von 2011 bis 2019 rund 160 Millionen Euro an Umweltgeldern zur Verfügung gestellt worden. „Das entspricht Ausgleichszahlungen in Höhe von circa 18 Millionen Euro im Jahr, die 42 Gemeinden zugute kommen“, bilanzierte Kompatscher.

Im Rahmen der ersten beiden Dreijahreszeiträume (2011-2016) wurden bis Ende 2016 60 Prozent der zur Verfügung stehenden Gelder effektiv ausgegeben und damit Maßnahmen konkret umgesetzt. Weitere Projekte laufen noch oder werden in Losen ausgeführt.

Für den Zeitraum 2017-19 wurden 15 Umweltpläne bereits genehmigt, jener für das Kraftwerk Lana wird in Kürze folgen. Daraus resultieren Umweltgelder von insgesamt 62,5 Millionen Euro.

Mehrwert für Südtirol

Alperia stellt für 15 Großwasserkraftwerke in Südtirol für die gesamte Konzessionsdauer von 30 Jahren mehr als 400 Millionen Euro an Umweltgeldern bereit, erklärte Wolfram Sparber, Vorstandsvorsitzender von Alperia. Seit 2011 sind es jährlich 16 bis 18 Millionen Euro, die Land, Gemeinden und Alperia als Konzessionär für die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Die Bürgermeister der Ufergemeinden des Kraftwerks St. Florian - Horst Pichler (Neumarkt), Roland Lazzeri (Salurn) und Gustav Mattivi (Altrei) zeigten sich mit den Investitionen, die durch Umweltgelder möglich gemacht werden, zufrieden: „Damit können viele Projekte umgesetzt werden, die sich langfristig positiv auf die Gemeinden auswirken, wie etwa die energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden, die Umstellung auf LED-Beleuchtung, die Erneuerung der Trinkwasserversorgung, die Schaffung von Naherholungszonen.“

Umweltplan Kraftwerk St. Florian

Dem Umweltplan des Kraftwerks St. Florian stehen für den Zeitraum 2014-19 Umweltgelder in der Höhe von insgesamt 10,7 Millionen Euro zur Verfügung. Davon erhalten die drei Ufergemeinden Altrei, Neumarkt und Salurn zusammen 6,8 Millionen Euro, an das Land gehen rund 3,4 Millionen Euro und für eigene Maßnahmen sieht die Konzessionsgesellschaft 500.000 Euro vor.

Das Land wird die ihm zur Verfügung stehenden Mittel (3,4 Millionen Euro) in 31 Umweltmaßnahmen investieren: Vorgesehen sind unter anderem die Verstärkung des Etschdammes in der Gemeinde Neumarkt und die Verbesserung des Etschufers in der Gemeinde Salurn, die Verbesserung des Porzen- und des Salurnergrabens, die Verminderung der Lärmbelastung und Konsolidierungsarbeiten im Pramarinobach.

Der Konzessionär SF Energy GmbH behält 500.000 Euro ein, um für das Kraftwerk St. Florian eine didaktische Ausstellung zur Wasserkraft mit der Nutzung des nahe gelegenen Klösterle-Areals als Besucherzentrum zu realisieren. Weiters soll damit die Verbindung des Etschtal-Radwegs mit dem Besucherzentrum finanziert werden.

Die Gemeinde Neumarkt (2,6 Millionen Euro) wird vor allem in Maßnahmen zur Energieeinsparung investieren: Die Beleuchtung der Mittelschule und die öffentliche Beleuchtung sowie die Heizung/Lüftung im Klösterle-Areal soll erneuert werden. Zudem sind die Erneuerung der Trinkwasserleitung Laag und erste Maßnahmen für den Entwässerungsplan vorgesehen.

Die Gemeinde Salurn plant mit ihrem Anteil (1,5 Millionen Euro), die Erneuerung der Trinkwasserleitung Gfrill, den Entwässerungsplan sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und die energetische Sanierung von Gemeindegebäuden zu finanzieren.

Die Gemeinde Altrei wird den ihr zustehenden Betrag (2,6 Millionen Euro) vor allem für die Erneuerung der Trinkwasserleitungen und -sammelbehälter, für die energetische Sanierung der Gemeindegebäude am Rathausplatz und für die Regenwasserentsorgung verwenden.

