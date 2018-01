China will bis zu 100 Airbus-Maschinen ordern

Macron reist von Montag bis Mittwoch (8. bis 10. Jänner) nach Peking, begleitet von 50 Unternehmensvorständen, darunter auch Airbus-Managern. Airbus könnte – je nachdem, welche Modelle China genau bestellt – mit Aufträgen über mehr als zehn Milliarden Dollar zu Listenpreisen rechnen.

Im November in China: über 300 Flugzeuge zum Listenpreis von 37 Milliarden Dollar

Bei Staatsbesuchen werden häufig Großaufträge unterzeichnet. Beim Besuch von US-Präsident Trump im November in China hatte der Airbus-Rivale Boeing Orders über 300 Flugzeuge zum Listenpreis von 37 Milliarden Dollar eingeheimst.

Die zentrale Einkaufsorganisation für die Luftfahrtbranche in China war nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Eine Airbus-Sprecherin in China sagte, es liefen immer Gespräche mit Kunden, zu Spekulationen nehme man aber keine Stellung.

APA/Reuters