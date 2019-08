Handelsstreit: Trump zieht Zollschraube für China weiter an

Die bereits bestehenden Abgaben für chinesische Importwaren sollen angehoben, die noch ausstehenden Güter im Wert von 300 Milliarden Dollar mit höheren Zöllen als bisher geplant belegt werden. „Leider haben es vergangene Regierungen China erlaubt, sich so weit von einem Fairen und Ausbalancierten Handel zu entfernen, dass es eine große Belastung für die Amerikanischen Steuerzahler wurde”, schrieb Trump am Freitag auf Twitter.

”Als Präsident darf ich das nicht länger zulassen.” Der Schritt erfolgte nur wenige Stunden, nachdem die chinesische Führung höhere Zölle auf US-Importgüter angekündigt hatte. Damit dürften sich die Chancen auf eine gütliche Einigung des Konflikts zwischen den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften verringern.

Ab dem 1. Oktober sollen chinesische Waren im Wert von 250 Mrd. Dollar mit 30 Prozent Zoll belegt werden, bisher liegt der Satz bei 25 Prozent. Davor soll dem Büro des Handelsbeauftragten zufolge eine Periode gelten, in der öffentliche Kommentare abgegeben werden können. Trump kündigte zudem an, die noch ausstehenden chinesischen Importwaren - vor allem Konsumgüter - mit 15 Prozent Zoll zu belegen, bisher war von zehn Prozent die Rede. Diese Zölle treten ab dem 1. September in Kraft, für einen Teil der betroffenen Waren ab Mitte Dezember.

Der US-Einzelhandelsverband NFR kritisierte den Schritt scharf. Der Cheflobbyist des Verbandes David French sagte, es sei „in diesem Umfeld unmöglich für die Firmen, für die Zukunft zu planen”. „Die Herangehensweise der Regierung funktioniert nicht, und die Antwort sind sicherlich noch höhere Abgaben für amerikanische Geschäfte und Verbraucher. Wo hört das auf?” Der US-chinesische Wirtschaftsrat forderte beide Seiten auf, die Zollspirale zu stoppen und sich auf die Lösung der Probleme zu konzentrieren. Ein Handelsabkommen sei im Interesse beider Seiten, erklärte die Vereinigung, die US-Firmen mit Geschäft in China vertritt.

Die Regierung in Peking hatte wenige Stunden zuvor neue Zölle auf Waren im Wert von etwa 75 Milliarden Dollar angekündigt. Erstmals ist auch Rohöl davon betroffen. Daraufhin befahl Trump amerikanischen Konzernen die Rückkehr nach Hause. „Wir brauchen China nicht und offen gesagt würde es uns ohne sie sehr viel besser gehen”, schrieb er auf Twitter. „Unseren großartigen amerikanischen Unternehmen wird hiermit befohlen, sofort nach einer Alternative zu China zu suchen.” An die US-Unternehmen gerichtet erklärte Trump, sie sollten „Ihre Firmen nach Hause holen und ihre Produkte in den USA herstellen”.

Der Schlagabtausch im Handelskrieg schürte Rezessionssorgen und belastete die Börsen schwer. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor drei Prozent, der breiter gefasste S&P500 gab 2,6 Prozent nach. Investoren brachten ihr Geld in Sicherheit, die Renditen der US-Staatsanleihen gaben nach. Der Preis für Rohöl, das erstmals auch von chinesischen Zöllen betroffen ist, gab deutlich nach.

”Er scheint wütend zu sein, dass China auf das Vorgehen der USA reagiert hat, und hat im Prinzip einen Mini-Koller und ist auf alle wütend”, erklärt David Katz, Investment-Manager bei Matrix Asset Advisors zu Trumps Forderungen nach einem Abzug aus China. „Es ist irrsinnig”, erklärte Ken Polcari von Butcher Joseph Asset Management. „An einem Tag sagt er dir, alles läuft prima mit China, und heute sagt er, alle raus aus China.”

Nach der Ankündigung hatte Trump am Freitagmorgen eine Reihe verärgerter Tweets abgesetzt und eine umgehende Reaktion angekündigt. „Wir brauchen China nicht und, ehrlich gesagt, ginge es uns ohne sie besser”, schrieb er. Die USA würden von China nur beraubt. US-Firmen sei „hiermit befohlen, sich sofort um Alternativen zu China zu bemühen” und Produkte wieder zuhause in den USA herzustellen, erklärte Trump. Die Regierung kann Unternehmen ihre Standortwahl erschweren, jedoch nicht diktieren, wie von Trump nahegelegt.

apa/dpa/ag.