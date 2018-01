Rumhersteller Bacardi schließt Werk in Deutschland

Bacardi schließt sein einziges Werk in Deutschland. - Foto: shutterstock

Von der Entscheidung betroffen sind 103 Mitarbeiter, wie das Unternehmen mit Sitz in Hamburg am Freitag weiter mitteilte.

Bacardi ist einer der führenden Anbieter von Markenspirituosen in Deutschland. Als Grund für die Schließung nannte das Unternehmen ein verändertes Geschäftsumfeld. Dadurch sei es notwendig, Produktionen zusammenzulegen. Der Schritt sei unausweichlich, um auch langfristig die Wettbewerbsfähigkeit von Bacardi zu sichern.

In Buxtehude wird der Rum für den europäischen Markt abgefüllt. Die Aufgabe soll künftig das Werk in Pessione in Italien mit übernehmen.