Trump erwägt Strafsteuer auf französischen Wein

Trump twitterte am Freitag, in Kürze auf die „Dummheit” des französischen Präsidenten Emmanuel Macron reagieren zu wollen. Die USA stören sich daran, dass die 3-prozentige Steuer vor allem US-Internetkonzerne treffen wird. Die französische Regierung zeigte sich unbeeindruckt.

Gegenmaßnahmen könnten Wein betreffen - „oder etwas anderes”, sagte Trump. Die USA sind der größte Exportmarkt für französischen Wein und Spirituosen. Die Branche wiederum ist in Frankreichs Export-Wirtschaft die Nummer zwei nach der Luftfahrt.

Franzosen hätten sich nicht für die Digitalsteuer entscheiden sollen

Mit Blick auf die Internet-Unternehmen erklärte Trump auf Twitter: „Wenn sie jemand besteuert, sollte es ihr Heimatland sein, die USA”. Schon bei dieser Mitteilung deutete er neue Abgaben auf französischen Wein an: „Ich habe immer gesagt, dass amerikanischer Wein besser ist als französischer Wein.”

Später sagte er vor Journalisten im Weißen Haus, die Franzosen hätten sich nicht für die Digitalsteuer entscheiden sollen. „Ich habe ihnen gesagt, macht das nicht, sonst werde ich euren Wein besteuern.” Im vergangenen Jahr ging fast ein Viertel aller französischen Wein-Exporte in die USA.

Französischer Wirtschaftsminister verteidigt die Entscheidung

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire verteidigte die Entscheidung. Die Besteuerung von Internet- Unternehmen sei eine Herausforderung für alle und die Franzosen wollten im Rahmen der G7 und der OECD eine Einigung erzielen. „Bis dahin wird Frankreich auf nationaler Ebene Entscheidungen treffen”, sagte der Minister.

Das Parlament in Paris hatte die „Gafa-Steuer” Anfang Juni besiegelt. Der Name steht für Google, Amazon, Facebook und Apple - US-Internetkonzerne, die in Europa kaum Steuern zahlen, da sie dort oft nicht mit Filialen physisch präsent sind. Die US-Regierung betrachtet die Steuer als „Diskriminierung” von US-Firmen.

Auch Österreich unterstützt die Digitalsteuer

Zu den Befürwortern einer Digitalsteuer zählt auch Österreich. ÖVP und FPÖ wollen noch im September ein entsprechendes Gesetzespaket im Nationalrat beschließen, das unter anderem eine fünfprozentige Abgabe für Online-Werbeumsätze vorsieht und ebenfalls amerikanische IT-Riesen im Fokus hat.

Österreichs Exporte in die USA haben sich in den vergangenen Jahren äußerst dynamisch entwickelt, wobei die größten Einkünfte mit Maschinen und Fahrzeugen erzielt werden. Gleich dahinter kommen aber schon alkoholfreie Getränke mit einem Volumen von 830 Millionen Euro im Jahr 2018, wobei es sich nach Angaben der Wirtschaftskammer Österreich „fast ausschließlich” um Energydrinks gehandelt hat.

Es ist aber fraglich, ob Trump seinen Landsleuten nach französischem Wein auch Red Bull mittels Strafsteuer abgewöhnen wird können.

