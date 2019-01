Umfrage: Ryanair auf letztem Platz bei Kundenzufriedenheit

Damit ist die irische Gesellschaft das sechste Jahr in Folge Schlusslicht in der Befragung der Verbraucherorganisation „Which?”. Viele der 7.901 Fluggäste gaben an, sie „würden nie wieder mit Ryanair fliegen”. Passagiere waren auch wegen der vielen abgesagten Flüge, Verspätungen und geänderten Gepäckregeln verärgert. Eine Ryanair-Sprecherin kritisierte die Umfrage als „total unrepräsentativ”, weil die Preise nicht berücksichtigt worden seien.

Der Billigflieger, der sich lange Zeit gegen Gewerkschaften gesperrt hatte, wurde 2018 von Streikwellen in Europa getroffen. Flugausfälle waren die Folge, das Passagierwachstum fiel geringer aus als erhofft.

Schlecht schnitten in der Umfrage zu den Kurzstreckenflügen aus dem Vereinigten Königreich auch die britische Chartergesellschaft Thomas Cook Airlines und die ungarische Billig-Airline Wizz Air ab. Die beste Bewertung bekam die kleine Regional-Fluggesellschaft Aurigny (Kanalinsel Guernsey), gleich dahinter folgte Swiss Airlines.

apa/dpa