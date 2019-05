UniCredit bereitet Reduzierung von Fineco-Anteil vor

UniCredit hält noch eine 35-prozentige Beteiligung an Fineco. - Foto: shutterstock

UniCredit hält noch eine 35-prozentige Beteiligung an Fineco. Derzeit gäbe es nur „beschränkte Synergien“ zwischen der seit 2014 an der Mailänder Börse notierten Fineco und UniCredit, hieß es in der Presseaussendung.

UniCredit hatte im Oktober 2016 im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens einen 20-prozentigen Anteil an Fineco verkauft und damit 552 Millionen Euro kassiert. Schon im Juli 2016 hatte sich die UniCredit von einem zehnprozentigen Anteil an Fineco getrennt.

apa