12 beliebte Argumente der Impfgegner – und was daran falsch ist

Auswirkung auf Fruchtbarkeit, Eingriff ins Erbgut, Unsinn von Lockdown und Kinderimpfung: Auf diese und andere Gefahren der Corona-Impfung und nicht begründbare Maßnahmen gegen die Pandemie will ein Flyer des Vereins „Plattform Respekt“ hinweisen, der in Österreich sogar vor Schulen verteilt wird. Das Blatt bietet (unfreiwillig) einen guten Überblick über die Falschinformationen, mit denen Impfgegner und -kritiker auch in Südtirol arbeiten.