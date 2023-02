12-jähriger Bub schwebt weiterhin in Lebensgefahr

Am Sonntagmorgen ist es in St. Johann im Ahrntal zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 12-jähriger Bub aus Deutschland hat sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Es war gegen 8.30 Uhr als ein Bub aus Deutschland in St. Johann im Ahrntal vom 2. Stock eines Hotels vom Balkon stürzte. Der Bub prallte auf den Asphalt auf und zog sich schwerste Verletzungen zu.Nach der Erstversorgung wurde der 12-Jährige vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Bozner Krankenhaus geflogen und dort einer Notoperation unterzogen.Doch der Zustand bleibt weiterhin kritisch, wie die Ärzte des Krankenhauses Bozen am Montag betonten: Der 12-jährige Bub schwebt weiterhin in Lebensgefahr.Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.Der 12-Jährige ist derzeit mit seiner Schulklasse auf Klassenfahrt in Südtirol.