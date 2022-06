124 Neuinfektionen, ein Toter und ein Intensivpatient

Untersuchte Abstriche gestern (6.Juni): 275Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 14Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 219.100Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 889.313Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 321.137 (+66)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.927.088Durchgeführte Antigentests gestern: 633Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 110Anzahl der positiv Getesteten vom 6. Juni nach Altersgruppen:0-9 Jahre: 16 = 13 Prozent10-19: 9 = 7%20-29: 11 = 9%30-39: 15 = 12%40-49: 25 = 20%50-59: 27 = 22%60-69: 9 = 7%70-79: 7 = 6%80-89: 3 = 2%90-99: 2 = 2%Gesamt: 124 = 100%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 38Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 0Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 1Anzahl der auf Subintensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 0Verstorbene: 1481 Personen (+1; 1F 90-99)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1342Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 327.353Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 328.695Geheilte Personen insgesamt: 216.277 (+50)*****************************************************Bis 6. Juni wurden insgesamt 889.038 Abstriche untersucht, die von 321.071 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (05.06.): 146Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 8Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 218.977Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 889.038Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 321.071 (+29)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.926.455Durchgeführte Antigentests gestern: 397Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 44Anzahl der positiv Getesteten vom 5. Juni nach Altersgruppen:0-9: 6 = 12%10-19: 3 = 6%20-29: 3 = 4%30-39: 10 = 19%40-49: 11 = 21%50-59: 13 = 25%60-69: 3 = 6%70-79: 3 = 6%80-89: 0 = 0%90-99: 0 = 0%Gesamt: 52 = 100%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 35Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 0Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 1Anzahl der auf Subintensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 0Verstorbene: 1480 Personen (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1270Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 327.312Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 328.582Geheilte Personen insgesamt: 216.227 (+125)***********************************************Bis 65 Juni wurden insgesamt 888.892 Abstriche untersucht, die von 321.042 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (04.06.): 157Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 12Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 218.925Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 888.892Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 321.042 (+51)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.926.455Durchgeführte Antigentests gestern: 610Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 99Anzahl der positiv Getesteten vom 4. Juni nach Altersgruppen:0-9: 8 = 7%10-19: 6 = 5%20-29: 11 = 10%30-39: 22 = 20%40-49: 15 = 14%50-59: 23 = 21%60-69: 19 = 17%70-79: 5 = 5%80-89: 1 = 1%90-99: 1 = 1%Gesamt: 111 = 100%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 37Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 0Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 1Anzahl der auf Subintensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 0Verstorbene: 1480 Personen (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1343Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 327.193Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 328.536Geheilte Personen insgesamt: 216.102 (+211)