13 Kühe stürzen in Bletterbachschlucht – Mindestens 11 verendet

11 Tiere verendet, nach 2 muss noch gesucht werden

Ursache derzeit noch unklar

Es war gegen 14 Uhr, als der Alarm ausgelöst wurde. Ersten Informationen zufolge soll ein Passant gesehen haben, wie mehrere Tiere in die Bletterbachschlucht gestürzt sind.Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Aldein, Michael Haas, bestätigt dies im Gespräch mit STOL: „Insgesamt sind 13 Rinder in die Schlucht gestürzt, an einem sehr unwegsamen Punkt, der Franzosen-Lahn.“Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Aldein und Radein waren den ganzen Nachmittag über damit beschäftigt, mithilfe des Rettungshubschraubers Pelikan, die Tiere zu bergen.„11 Rinder wurden inzwischen mit dem Hubschrauber geborgen, sie sind allesamt verendet“, so Haas. Nach 2 werde noch gesucht. „Da es inzwischen aber dunkel geworden ist, wird man die Suche wohl erst morgen weiterführen können“, sagt der Feuerwehr-Kommandant.Warum die 13 Kühe in die Schlucht gestürzt sind, ist derzeit noch unklar.