13. Todestag von Bischof Egger – Jahrtagsgottesdienst im Bozner Dom

Am kommenden Montag, 16. August, jährt sich der Todestag von Bischof Wilhelm Egger zum 13. Mal. Der Jahrtagsgottesdienst für Bischof Wilhelm wird am Montag um 9 Uhr – anders als im Tagblatt „Dolomiten“ angekündigt – nicht in Brixen sondern im Bozner Dom gehalten.