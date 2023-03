150 Jahre Vinzentiner Knabenchor

Jubiläumskonzerte

War es anfangs das abwechslungsreichere Heimleben, sind es heute vor allem diese Konzertreisen und das Zusammengehörigkeitsgefühl, die eine Chormitgliedschaft attraktiv machen. Die Buben begreifen sich als Teil einer besonderen Gemeinschaft, denn der inzwischen rund 60 Mitglieder starke Chor ist der einzige reine Knabenchor Südtirols.„Wenn Buben beim Singen unter sich sind, funktioniert das wie in einer Fußballmannschaft,“ weiß Chorleiter Andrea Tasser.Der immer früher eintretende Stimmwechsel hat sich inzwischen zur größten Herausforderung entwickelt. Glücklicherweise bleiben die Sänger häufig auch danach dem Chor treu, so dass sich zu den Knaben- auch Männerstimmen gesellen.Die seit kurzem etablierte Sommersingwoche nützt der Chor, um sich mit den neu eingeschriebenen Sängern vorzubereiten. Mit dem Projekt „Stimmgewaltig“ werden zudem begabte Grundschüler einmal wöchentlich gefördert und auf einen eventuellen Choreintritt vorbereitet.Das Singen hat im Vinzentinum also lange Tradition und das zurecht: „Singen ist eine gute Lebensschule, weil man aufeinander hören muss, aber vor allem, weil es einfach Spaß macht,“ ist der Chorleiter überzeugt.24. März, 18 Uhr Vinzentinum, Brixen26. März, 18 Uhr Dlijia de Badia28. März, 19 Uhr Castaneum, Feldthurns