18-Jähriger auf Beutezug in Bozen Süd: Auf frischer Tat ertappt

Die Beamten brachten den jungen Mann auf die Wache, um seine Personalien festzustellen.Auf den Bildern der Überwachungskamera, die die Beamten auswerten konnten, war zu sehen, dass der Mann gemeinsam mit einem zweiten auch Kupferrollen aus einem Unternehmen in der Nähe gestohlen hatte. Die Polizei stellte das Diebesgut sicher. Die Eigentümer haben es zurückerhalten.Der 18-jährige Tunesier, der sich illegal in Italien aufhält, ist bereits wegen Raub und schweren Dienstahls amtsbekannt. Er wartet nun in Görz/Gorizia auf die Rückführung in sein Heimatland.