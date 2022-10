2 Kühe abgestürzt: Eine notgeschlachtet, eine geborgen

Der Bauer vom Ebenhof am Mariolberg musste selbst mitansehen, wie gegen 16 Uhr eine seiner Kühe, die zunächst auf einem ebenen Wiesenweg lag, beim Aufstehen ins Wanken geriet und nicht mehr auf allen Vieren zum Stehen gekommen ist. In der Folge stürzte das Tier rund 200 Meter in steilstes Waldgelände ab. Eine weitere Kuh, die dies sah, rannte der anderen hinterher, kam aber nach rund 70, 80 Metern wieder auf die Beine und blieb stehen.15 Männer der Freiwilligen Feuerwehr St. Pankraz unter der Leitung von Kommandant Peter Pircher sowie 8, 10 Leute der Bergrettung Ulten, die mit Seilmaterial zu Hilfe eilten, bargen die beiden Rinder. Die Kuh, die 200 Meter abgestürzt war, war so arg verletzt, dass sie vom herbeigerufenen Tierarzt notgeschlachtet werden musste. Das andere Rind konnte lebend und ohne gröbere Blessuren geborgen werden.