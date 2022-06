2 ukrainische Krankenhäuser zerstört – Gebäude dem Erdboden gleichgemacht

„Niemand wird Sewerodonezk aufgeben“, gibt sich die Ukraine aber kämpferisch. „Die Russen wollen die Stadt bis zum 10. Juni einnehmen. Es finden heftige Kämpfe statt, unsere Verteidiger kämpfen um jeden Zentimeter der Stadt“, sagte der Militärchef der Region Lugansk, Sergiy Gaidai, wie die englische Tageszeitung „The Guardian“ berichtet.Über 31.000 russische Soldaten sind nach Angaben der Ukraine bereits gefallen. „Seit dem 24. Februar bezahlt Russland einen völlig sinnlosen Krieg gegen die Ukraine täglich mit dem Leben von fast 300 seiner Soldaten.“ Und auf jeden Fall werde der Tag kommen, an dem die Zahl der Opfer, auch für Russland, die zulässige Grenze überschreiten werde, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram.In der Zwischenzeit scheint Bewegung in die „Getreidefrage“ zu kommen: Die Schaffung von Korridoren zur Freigabe der Weizenausfuhr aus der Ukraine und damit zur Entschärfung einer weltweiten Nahrungsmittelkrise könnte bei dem Treffen am heutigen Mittwoch zwischen dem russischen Außenminister Lawrow und dem türkischen Minister Cavusoglu in der Türkei festgelegt werden: Das Hauptthema bleibt die Entminung des Schwarzen Meeres.Am gestrigen Dienstag griff der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew alle westeuropäischen Länder an und nannte sie „Bastarde“, die „verschwinden“ müssten. Alle Berichte zum Krieg lesen Sie hier.