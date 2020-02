20 Frauenmorde in den vergangenen 20 Jahren

Die am Donnerstag tot aufgefundene Fatima Axa Zeeshan (27) wurde brutal ermordet. Derzeit deutet alles darauf hin, dass der Täter zuerst auf die Frau eingeschlagen und -getreten und sie schließlich erstickt haben dürfte.





Eine Autopsie am Samstag soll die Todesursache klären. Unter dringendem Tatverdacht steht derzeit ihr Ehemann Mustafa (38). Er wurde am Freitag in den frühen Morgenstunden festgenommen.

