2019 knapp 200 Babys weniger als 2018

Im Vorjahr war der Storch in Südtirol weniger fleißig als noch 2018. Laut Erhebung des Gesundheitsassessorates in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb kamen 2019 knapp 200 Babys weniger zur Welt als noch im Jahr zuvor. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.