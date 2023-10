21 Tote und zahlreiche Verletzte bei Busunglück in Mestre

Zahlreiche Rettungskräfte stehen im Einsatz. - Foto: © ANSA / FERMO IMMAGINE TG2

„Eine apokalyptische Szene erlebt, es gibt keine Worte“

Der Bus stürzte in die Tiefe. - Foto: © ANSA / ANDREA BUOSO

Das Fahrzeug kam von der von der Hochstraße ab. - Foto: © ANSA / FERMO IMMAGINE TG2

Einige Personen werden noch vermisst. Ein Linienbus mit mehreren Personen an Bord kam von einer Hochstraße ab und stürzte auf die neben der Straße verlaufenden Bahngleise, berichteten italienische Medien.Mehrere Krankenwagen sind bereits am Unfallort eingetroffen. Die Bahnlinie zwischen Mestre und Venedig wurde unterbrochen.Berichten zufolge fing der Bus, der mit Erdgas betrieben wurde, unmittelbar nach dem Aufprall Feuer. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch immer an.„Eine schreckliche Tragödie hat heute Abend unsere Gemeinschaft getroffen. Ich habe sofort einen Trauertag zum Gedenken an die vielen Opfer angeordnet, die in dem verunglückten Bus waren. Wir haben eine apokalyptische Szene erlebt, es gibt keine Worte“, sagte der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, auf Twitter (X).Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Vizepremier Antonio Tajani drückten den Opfern und ihren Familien ihr Beileid aus. „Ich stehe den Familien der Opfer des Unfalls in Mestre nahe. Ich danke der Polizei, der Feuerwehr und dem medizinischen Personal für den Einsatz sofortige Rettung. Ich drücke meine Solidarität mit der Stadt Venedig und der Stadtverwaltung aus“, twitterte Außenminister Antonio Tajani.