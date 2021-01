22-Jähriger springt in leeres Schwimmbad: schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich am Neujahrstag gegen 5 Uhr früh ein 22-jähriger Bozner in Unterplanitzing: Aus nicht bekannter Ursache sprang der junge Mann in das Außenschwimmbad eines Hotels. In dem Becken war aber kein Wasser.