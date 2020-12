25-Jähriger aus Pfalzen betreibt Drogenhandel: Festgenommen

In der Wohnung des bereits amtsbekannten Mannes fanden die Carabinieri der Station in Kiens 850 Gramm Marihuana, 21 Gramm Kokain und Gerätschaften zum Zerkleinern und Verpacken von Rauschgift, außerdem eine Präzisionswaage. Auch Gerätschaften zum Anbau von Marihuana wurden sichergestellt.Der Mann ist im Hausarrest. Er muss sich nun 2-mal täglich bei den Ordnungshütern melden.Immer wieder haben die Beamten in den vergangenen Monaten im Pustertal Drogen sichergestellt.

stol