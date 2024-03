28-jähriger Motorradfahrer bei Unfall mit Pkw mittelschwer verletzt

Zu dem Unfall kam es gegen 12.40 Uhr auf der Höhe des Restaurants Hidalgo an der nördlichen Ortseinfahrt von Burgstall . Dort stieß ein Pkw mit einem Motorrad zusammen, das in Richtung Meran unterwegs war.Während die Frau am Steuer des Pkw unverletzt blieb, wurde der 28-jährige einheimische Motorradfahrer mittelschwer verletzt. Er soll sich laut ersten Informationen einen Oberschenkelbruch zugezogen haben.Noch an der Unfallstelle wurde der Verletzte vom Notarzt und den Sanitätern des Weißen Kreuz erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Meraner Krankenhaus eingeliefert.Die Freiwillige Feuerwehr Burgstall kümmerte sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Ebenfalls im Einsatz vor Ort waren die Carabinieri von Meran.