28-Jähriger wegen versuchter Vergewaltigung festgenommen

Es war in der Nacht zwischen 19. und 20. September, als der angebliche Täter den 2 jungen Frauen auf dem Radweg in Bozen folgte. An einer Stelle, die ihm am geeignetsten und abgelegensten erschien, vergriff er sich an ihnen. Die beiden Frauen wehrten sich aber vehement und konnten fliehen.Weil der Täter die Tat nur eine Woche später wiederholte, hat das Gericht in Bozen die Verhaftung angeordnet, weil Gefahr bestehe, dass er die Tat nochmals wiederhole. Es stellte sich nämlich heraus, dass er nur an diesem einen Wochentag, wo er sich an den Frauen vergriff, frei hatte.Bei der Durchsuchung nach der Festnahme wurden auch Kleidungsstücke des Täters sichergestellt, die mit den von den Opfern beschriebenen Kleidungsstücken übereinstimmen und von der Videoüberwachung gefilmt wurden.