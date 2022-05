28 Prozent mehr Fälle von Pädophilie und Kinderpornografie

Die Post- und Kommunikationspolizei bekräftigt in einer Aussendung ihr Engagement, um die jungen Opfer eines abscheulichen und schändlichen Verbrechens zu schützen. Die vergangenen 2 Jahre hätten die Digitalisierung beschleunigt, sagt Cuffa. Kinder und Jugendliche hätten noch öfter als zuvor das Internet und Social Media benutzt. Diese virtuelle Welt habe aber auch ihre dunkle Seite.In der Tat bestätige sich erneut ein besorgniserregender Trend, wonach Pädophilie selbst für die Kleinsten zu einer unmittelbaren Gefahr werde: „Der Anstieg der Zahl der Kinder, die in Fälle von Kinderpornografie und Grooming verwickelt sind, ist im Jahr 2021 um 28 Prozent gegenüber 2020 gestiegen. Dies beweise, dass soziale Netzwerke, Videospiele und Messaging zwar eine große Chance für das Wachstum sein könnten, aber auch eine große Gefahr, der man größte Aufmerksamkeit schenken müsse, sagt Cuffa.Kriminelle, die das Internet nutzen, um ihre abartigen Fantasien zu verstecken und zu befriedigen, wüssten, wie eng die Beziehung zwischen jungen Opfern und technischen Geräten sei.Im Jahr 2021 bearbeitete die Post- und Kommunikationspolizei von Trentino-Südtirol 97 Fälle, in denen Familien und Opfer gezwungen waren, sich mit der Manipulationsfähigkeit von bewussten Erwachsenen, mit der illegalen Verbreitung von Gewaltbildern und mit der Weitergabe von Geständnissen über erlittenen Missbrauch in scheinbar anonymen Kreisen im Darknet auseinanderzusetzen.