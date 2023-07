3 besondere Gottesdienste zum Welttag der Großeltern

Am 26. Juli wird im liturgischen Kalender der Kirche immer der Gedenktag der Großeltern Jesu Joachim und Anna gefeiert. Kalendermäßig dort in der Nähe hat Papst Franziskus vor 3 Jahren den 4. Sonntag im Juli allgemein zum Welttag der Großeltern erklärt.„Papst Franziskus will dadurch die Wichtigkeit der Großeltern auch in der heutigen Zeit hervorheben. Es soll besondere Wertschätzung und Dank an die Großeltern zum Ausdruck kommen. Zugleich möchte der Papst darauf hinweisen, wie wichtig Großeltern für das Leben und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind“, erklärt Josef Torggler, der Seniorenseelsorger der Diözese Bozen-Brixen.Der Einladung des Papstes folgend finden in unserer Diözese in diesem Jahr zum Welttag der Großeltern 3 Gottesdienste mit Großeltern und den Enkelkindern sowie alleinstehenden Omas oder Opas statt. Anschließend gibt es jeweils ein gemütliches Zusammensein.In der Pfarrkirche von Laas im Vinschgau am 15. Juli, in Maria Trens im Eisacktal am 16. Juli und in Maria Aufkirchen im Pustertal am 22. Juli, jeweils um 10 Uhr.