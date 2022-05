Ewald Reichegger aus Mühlwald hält eine kleine Schafherde mit rund eineinhalb Dutzend Tieren.

Nachdem er bereits vor mehreren Tagen auf der Wiese neben dem auf rund 1700 Meter Meereshöhe liegenden Hof eines seiner Schafe – ein trächtiges Schaf – totgebissen aufgefunden hatte, waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 2 weitere Schafe gerissen worden und sind qualvoll verendet.Dass ein Wolf der Täter war, davon ist Reichegger überzeugt. Auch der Förster, der sich die gerissenen Schafe angeschaut hat, habe die Vermutung geäußert, dass höchstwahrscheinlich ein Wolf am Werke war, habe aber betont, dass erst das Ergebnis der DNA-Analyse Klarheit bringen werde, sagt Reichegger.Nach einem der Schafe, das wohl aus Panik geflüchtet ist, hat Reichegger am Wochenende vergeblich gesucht.