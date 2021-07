3 Zinnen: Kletterer stürzt 30 Meter ab – schwer verletzt

Ein Kletterer war in der 3. Seillänge der Innerkofler-Helversen-Führe im Vorstieg etwa 30 Meter abgestürzt.Der Patient wurde vom Notarzt und dem Bergretter vor Ort erstversorgt und stabilisiert und vom Notarzthubschrauber des Aiut Alpin mit Verdacht auf ein schweres Polytrauma in das Krankenhaus von Bozen transportiert.Auch der Kletterpartner wurde mittels Seilwinde geborgen und am Sitz der Bergrettung Hochpustertal in Toblach von der Notfallseelsorge betreut.Die behördlichen Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Bergrettung der Finanzwache durchgeführt.Fast gleichzeitig erreichte die Bergrettung Hochpustertal ein weiterer Notruf. Ein Kletterer – auf der Hohen Gaisl unterwegs – war, auf Grund eines ausgebrochenen Griffes, ins Seil gestürzt und hatte sich dadurch eine Schulterluxation zugezogen.Die beiden Kletterer wurden in Zusammenarbeit mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 geborgen und ins Tal gebracht.

stol