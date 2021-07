30 Jahre Ötzi-Fund – im Schnalstal laufen die Vorbereitungen

Am 19. September 1991 entdeckte das Ehepaar Simon aus Deutschland beim Abstieg von der Finailspitze im oberen Schnalstal eine Leiche, die aus dem Eis ragte. Damit begann die Geschichte des „Mann aus dem Eis“, der auf der ganzen Welt ein Begriff wurde.30 Jahre nach dem aufsehenerregenden Fund ist man im Schnalstal dabei, Veranstaltungen aller Art zu organisieren, um Ötzis „Fundtag“ gebührend zu feiern.Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums arbeiten Journalisten, Filmmacher, Gelehrte und Forscher aus verschiedenen Ländern an den Veranstaltungen.Die gut erhaltene Gletschermumie ist zusammen mit 5300 Jahre alten Fundstücken im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen ausgestellt. Im Schnalstal kann man hingegen die Fundstelle und den natürlichen Lebensraum Ötzis und seiner Zeitgenossen besichtigen.Im Sommer 2020 wurde auf dem Schnalstaler Gletscher zudem die Aussichtsplattform „Iceman Ötzi Peak“ eröffnet. Das Werk aus Stahl bietet dem Betrachter der Blick auf die große und glitzernde Schneefläche des Similaun (3606 m), wo Ötzi am 19. September 1991 entdeckt wurde.Im Archeoparc in Unser Frau im Schnalstal gibt es Rekonstruktionen seiner reichen Ausstattung und eine getreu nachgebaute, urgeschichtliche Siedlung. Die Besucher können unter der Anleitung von fachkundigem Personal unter anderem Feuer machen, Bogen schießen und Brot backen.Der dänisch-isländische Künstler Olafur Eliasson hat im Oktober 2020 ein Kunstwerk auf dem Grawand-Grat am Schnalstaler Gletscher installiert und eröffnet.Das Kunstwerk mit dem Namen „Our Glacial Perspectives“ besteht aus mehreren Stahl- und Glasringen mit rund 700 Glasscheiben, die es ermöglichen, die Sommer- und Wintersonnenwende sowie die Tagundnachtgleiche im Herbst und im Frühling zu verfolgen. Das permanente und öffentliche Kunstwerk will auf den Klimawandel und die Gletscherschmelze aufmerksam machen.

