35 Waldbrände allein im Juli – „Löschen ist harte Knochenarbeit"

„Es ist eher unwahrscheinlich, dass all diese Brände durch eine Unachtsamkeit Einzelner bzw. durch natürliche Ursachen entstanden sind“: So bringt Hauptbrandinspektor Marco Baldasso von der Bozner Berufsfeuerwehr auf den Punkt, was sich in diesem Sommer in Südtirols Wäldern bzw. im freien Gelände abspielt. Wurden im Juli 2021 insgesamt 7 Waldbrände verzeichnet, waren es heuer schon 35, also 5 Mal so viele.